Ibrahimovic out (forse) per un mese: serve un attaccante sul mercato (Di sabato 19 dicembre 2020) In questo avvio di stagione Ibrahimovic ha saltato undici gare prima di questo ennesimo stop: urge un'alternativa dal mercato Zlatan Ibrahimovic si è fermato di nuovo. Il centravanti svedese era tornato venerdì in gruppo facendo sognare i tifosi milanisti che già pregustavano di vederlo di nuovo in campo contro il Sassuolo. Qualche ora dopo la comunicazione: soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo, nuovi controlli tra dieci giorni. TEMPI DI REUCPERO – 2020 finito dunque per il capocannoniere del campionato che, vista età e stazza, dovrebbe fare il proprio rientro in campo nella seconda metà di gennaio. Un altro stop forzato che allungherà la già pesante lista di gare saltate da Ibra nel corso di questa stagione (undici) e che obbliga la dirigenza rossonera a rivedere i piani in vista di gennaio.

