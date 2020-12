Covid | in Salento focolaio dopo un funerale | contagiata tutta la famiglia del morto Il sindaco vieta le celebrazioni a casa

(Di sabato 19 dicembre 2020) Hanno celebrato unper il loro caro scomparso il 6 dicembre, ma a distanza di giorni la celebrazione si è trasformata in un. Secondo l’Asl – riporta Repubblica – negli ultimi 7 giorni i positivi ala Collepasso, un paese in, in Puglia, sono stati 12 in più.la vedova, che è stata ricoverata in ospedale, i figli del defunto, i fratelli e le cognate. IlPaolo Menozzi ha cercato di arginare la situazione, disponendo una serie di restrizioni: stop ai cortei funebri a piedi e alle cerimonie nell’abitazione del defunto, indipendentemente dal numero di partecipanti. “Dai dati ufficiali recentemente pervenuti – ha scritto ilsulla propria pagina Facebook – Emerge che la maggiore diffusione del contagio deriva dagli ...

lavocemanduria : Aggiornamento contagi Covid in Puglia, nuovo record per Taranto - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Covid, focolaio dopo un funerale nel Salento: contagiata tutta la famiglia del morto - paolorm2012 : Covid, focolaio dopo un funerale nel Salento: contagiata tutta la famiglia del morto - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Covid, focolaio dopo un funerale nel Salento: contagiata tutta la famiglia del morto - IOcells : RT @repubblica: Covid, focolaio dopo un funerale nel Salento: contagiata tutta la famiglia del morto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salento

La Repubblica

Profondo giallorosso: il Lecce perde 3-0 contro il Pisa e si allontana dalla vetta. Una batosta vera e propria, con i nerazzurri in vantaggio dopo pochi secondi e i salentini mai davvero in partita ...ma nel Salento non più come il mese scorso: si registra un calo generalizzato, fatta eccezione per alcune comunità salentine, come Gallipoli, Salve, Porto Cesareo (con 14 positivi in più in una ...