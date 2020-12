Con la Manovra 2021 arrivano smartphone e internet gratis. Ecco per chi (Di sabato 19 dicembre 2020) Arriva il ‘Kit digitalizzazione’: smartphone e internet gratis per un anno, in comodato d’uso. La misura è contenuta nel pacchetto di modifiche alla Legge di Bilancio 2021. Ecco chi sono i beneficiari La Legge di Bilancio 2021 guarda all’Italia del futuro, sempre più tecnologica. Arriva il ‘Kit digitalizzazione’ per le famiglie, con internet e smartphone L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 19 dicembre 2020) Arriva il ‘Kit digitalizzazione’:per un anno, in comodato d’uso. La misura è contenuta nel pacchetto di modifiche alla Legge di Bilanciochi sono i beneficiari La Legge di Bilancioguarda all’Italia del futuro, sempre più tecnologica. Arriva il ‘Kit digitalizzazione’ per le famiglie, conL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CatalfoNunzia : Stiamo lavorando a 360° per garantire a tutti i lavoratori le stesse tutele, siano essi dipendenti o autonomi. Per… - matteosalvinimi : Un milione di euro all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus, anche per la promozione dei diritti del… - M5S_Camera : 40 MILIONI DELLE RESTITUZIONI DELLA CAMERA AL PERSONALE SANITARIO Con l’emendamento alla manovra approvato in comm… - IariTwitt : ?? Enrico Leo ???? #Curdià siriani sono sempre più in difficoltà a causa di una potenziale #manovra #militare turca… - newsfinanza : Smartphone e Internet gratis per un anno con redditi bassi, la novità in manovra -