Cologno e Seregno | la lettera di Natale di Pase nella cassetta della posta | è polemica

Ultime Notizie dalla rete : Cologno Seregno

Il Giorno

Cologno Monzese (Milano), 19 dicembre 2020 – Il consigliere regionale della Leghista Riccardo Pase manda una lettera di Natale ai cittadini di Cologno Monzese e Senago con il racconto del lavoro soste ...Cologno Solidale e Democratica proprio in questi giorni si messa in contatto con il Comune di Seregno per raccogliere informazioni sull’avvio della piattaforma e a breve presenterà la proposta ...