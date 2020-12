Cinema Palazzo | due trattative dopo lo sgombero

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 20 dicembre 2020) «È possibile che un’esperienza come questa finisca solo per tutelare una proprietà privata?», chiede l’architetta e urbanista Rossella Marchini. Alle sue spalle ci sono le due saracinesche abbassate e murate dall’interno del Nuovo, sgomberato il 25 novembre scorsoquasi dieci anni di autogestione. Superare la proprietà privata è lo scoglio principale per restituire al quartiere San Lorenzo e alla città di Roma uno spazio diventato negli anni un polo culturale riconosciuto e un luogo di incontro tra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.