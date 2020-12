Bosz: “Non si possono subire due gol così. Abbamo giocato alla pari col Bayern” (Di sabato 19 dicembre 2020) Prima sconfitta in Bundesliga per il Bayer Leverkusen, superato all’ultimo respiro dal Bayern Monaco di un super Lewandowski. Il tecnico Peter Bosz ha parlato così dopo il match che è valso ai suoi la perdita del primato in classifica:“Ovviamente è una grande delusione, meritavamo di più. Il Bayern è una grande squadra e vinto con esperienza. Dobbiamo imparare da queste partite, essere più attenti in difesa perchè non si possono subire due gol così. Il risultato è deludente e immeritato però abbiamo giocato alla pari con la miglior squadra d’Europa. Questo deve darci fiducia”. Foto: Dutch Football L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Prima sconfitta in Bundesliga per il Bayer Leverkusen, superato all’ultimo respiro dalMonaco di un super Lewandowski. Il tecnico Peterha parlatodopo il match che è valso ai suoi la perdita del primato in classifica:“Ovviamente è una grande delusione, meritavamo di più. Ilè una grande squadra e vinto con esperienza. Dobbiamo imparare da queste partite, essere più attenti in difesa perchè non sidue gol. Il risultato è deludente e immeritato però abbiamocon la miglior squadra d’Europa. Questo deve darci fiducia”. Foto: Dutch Football L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

