Benevento-Genoa, Inzaghi: "Partita importantissima, rossoblu esperti" (Di sabato 19 dicembre 2020) "Questa è una Partita importantissima, che se non prendiamo nel verso giusto rischiamo di fare una brutta figura. Per ottenere un risultato positivo servirà la stessa mentalità delle ultime gare. Il Genoa è una squadra molto esperta e in grande ripresa. Dovremo fare molta attenzione, onestamente non mi sarei aspettato di vederla in quella posizione di classifica, ma bisogna anche dire che è stato penalizzato dal Coronavirus. Con la Juventus ha fatto un'ottima Partita, poi con il Milan probabilmente meritava di vincere". Queste sono le dichiarazioni di Filippo Inzaghi, rilasciate in vista di Benevento-Genoa. La tredicesima giornata della Serie A 2020/2021 presenterà uno scontro salvezza importante, che potrebbe indirizzare le stagioni delle due compagini protagoniste.

