Barcellona | Messi fa 643 e raggiunge Pelé per numero di gol fatti con la stessa squadra

Il 33enne attaccante argentino del Barcellona Lionel Messi, oggi nella partita del 14° turno del campionato spagnolo con il Valencia, ha collezionato il 643esimo gol con i catalani. Un dato straordinario che consente a Messi di eguagliare Pelé per numero di gol realizzati nella stessa squadra. Il brasiliano con il Santos dal 1956 al 1974 poi Pelé trascorse due stagioni negli Stati Uniti al New York Cosmos club. Quasi sicuramente Messi nel prossimo incontro con il Valladolid del 23 dicembre batterà il record di Pelè.

