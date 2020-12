Attenzione al finto BONUS DI NATALE da parte dell’INPS : il modulo è falso (Di sabato 19 dicembre 2020) Su WhatsApp circola un modulo per il BONUS NATALE INPS, ma è una truffa ed occorre fare Attenzione! Se avete ricevuto anche voi il modulo PDF da compilare per fare richiesta del BONUS NATALE fate Attenzione: ignorate il messaggio e non compilate assolutamente il documento in questione. Eliminate il messaggio ricevuto dopo aver avvisato la persona che ve lo ha inviato della truffa. Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 19 dicembre 2020) Su WhatsApp circola unper ilINPS, ma è una truffa ed occorre fare! Se avete ricevuto anche voi ilPDF da compilare per fare richiesta delfate: ignorate il messaggio e non compilate assolutamente il documento in questione. Eliminate il messaggio ricevuto dopo aver avvisato la persona che ve lo ha inviato della truffa. Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

chaoticusertris : Dubbi sul mio orientamento sessuale be like: mi piacciono veramente anche le ragazze o è tutto finto per attirare l'attenzione? - occhio_notizie : Attenzione alle truffe! -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione finto Attenzione! Torna la truffa del finto tecnico dell’aquedotto Prima Biella Aggredita da finti operai del gas Hanno tentato di spruzzarle spray

Hanno tentato di spruzzarle dello spray sugli occhi per rapinarla in casa. Protagonista una signora che abita in via Leonardo da Vinci: l’altra mattina si sono presentati due giovani che le hanno dett ...

Ciglia finte magnetiche: cosa sono e come si applicano

Come sono fatte le ciglia finte magnetiche Ciglia lunghissime ... L’unica accortezza è quella di prestare massima attenzione a non danneggiare le ciglia naturali, tirando troppo la pelle e i peli, e ...

Hanno tentato di spruzzarle dello spray sugli occhi per rapinarla in casa. Protagonista una signora che abita in via Leonardo da Vinci: l’altra mattina si sono presentati due giovani che le hanno dett ...Come sono fatte le ciglia finte magnetiche Ciglia lunghissime ... L’unica accortezza è quella di prestare massima attenzione a non danneggiare le ciglia naturali, tirando troppo la pelle e i peli, e ...