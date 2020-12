Asamoah: «Sono andato via dall’Inter perché le cose stavano peggiorando» (Di sabato 19 dicembre 2020) Kwadwo Asamoah ha parlato dei motivi che lo hanno portato a lasciare l’Inter Kwadwo Asamoah si è svincolato la scorsa estate dall’Inter, ma non ha ancora trovato una nuova sistemazione. E il ghanese, in una intervista a BBC Sport Africa, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare i nerazzurri. «All’inizio della mia terza stagione all’Inter, ho visto che le cose stavano via via peggiorando e la cosa migliore da fare è stata quella di concentrarmi su come continuare la mia carriera. Ero ancora legato ai nerazzurri da un contratto, ma volevo essere nel giusto con il club. Tutti all’Inter mi hanno sempre trattato bene, la società, i compagni, mi hanno sempre supportato. Sapevano che avrei sempre dato il massimo e che mi stavo allenando duramente, quindi quando ho spiegato loro la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Kwadwoha parlato dei motivi che lo hanno portato a lasciare l’Inter Kwadwosi è svincolato la scorsa estate, ma non ha ancora trovato una nuova sistemazione. E il ghanese, in una intervista a BBC Sport Africa, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare i nerazzurri. «All’inizio della mia terza stagione all’Inter, ho visto che levia viae la cosa migliore da fare è stata quella di concentrarmi su come continuare la mia carriera. Ero ancora legato ai nerazzurri da un contratto, ma volevo essere nel giusto con il club. Tutti all’Inter mi hanno sempre trattato bene, la società, i compagni, mi hanno sempre supportato. Sapevano che avrei sempre dato il massimo e che mi stavo allenando duramente, quindi quando ho spiegato loro la ...

passione_inter : Asamoah sull'addio dall'Inter: 'Tutti mi hanno sempre trattato bene. Le cose sono peggiorate al terzo anno' -… - InterClubNW : RT @FcInterNewsit: Asamoah ripensa all'Inter: 'Mi hanno trattato bene, ma le cose sono peggiorate al terzo anno. Conte? Non sono il tipo ch… - FcInterNewsit : Asamoah ripensa all'Inter: 'Mi hanno trattato bene, ma le cose sono peggiorate al terzo anno. Conte? Non sono il ti… - fede_spi : @matt_2994 @pap1pap Anche Lautaro Martinez, Skriniar, Bastoni, de Vrij a zero: i colpi buoni sono stati fatti, io p… - BWtid : @pisto_gol Sono d’accordo, ma a quel tempo Asamoah Matri, Giovinco e compagnia contro il Bayern Monaco prossimo al… -