Addio a Peter Lamont | scenografo premio Oscar per ‘Titanic’  

Lo scenografo, arredatore e direttore artistico britannico Peter Lamont, che ha legato la sua fama a 18 film della saga di James Bond e che ha vinto l'Oscar per le scenografie del kolossal "Titanic", è morto all'età di 91 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dai produttori della serie di 007, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, che hanno dichiarato sull'account Twitter ufficiale della casa produttrice: "Peter Lamont era un membro molto amato della famiglia Bond e un gigante del settore. E' stato inestricabilmente legato al design e all'estetica di James Bond sin da 'Goldfinger' (1964)". Altri dettagli sul luogo del decesso e le cause al momento non sono stati forniti. Nato a Londra il 12 novembre 1929, dopo la laurea in architettura Peter

