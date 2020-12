Tramvia | spaccio di ketamina alla fermata | poliziotti si fingono passeggeri

AGR_web : Spaccio di “ketamina” alla fermata della tramvia di Porta a Prato a Firenze Ieri sera, giovedì 17 dicembre, intorno… -

Un 23enne fiorentino è stato arrestato ieri dalla polizia in viale Fratelli Rosselli con l'accusa di spaccio di droga ... si era dato appuntamento con il suo cliente alla fermata della tramvia di ...Arrestato un giovane di 23 anni FIRENZE — Pusher e acquirente si incontrano alla fermata della tramvia ma non sanno che, tra i viaggiatori, si nascondono poliziotti in borghese. Così lo spaccio di ...