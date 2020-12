Sergio Mattarella: “La pandemia ha unito il destino dei popoli, nel 2021 serve una svolta” (Di venerdì 18 dicembre 2020) In occasione della cerimonia di auguri del Corpo Diplomatico è intervenuto Sergio Mattarella: “La diffusione del Covid-19 ha mostrato che le sfide non sono contenibili in un singolo angolo del mondo”. Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha partecipato alla tradizionale cerimonia di auguri di Natale e Capodanno da parte del Corpo Diplomatico. Nel L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) In occasione della cerimonia di auguri del Corpo Diplomatico è intervenuto: “La diffusione del Covid-19 ha mostrato che le sfide non sono contenibili in un singolo angolo del mondo”. Il presidente della Repubblica italiana,, ha partecipato alla tradizionale cerimonia di auguri di Natale e Capodanno da parte del Corpo Diplomatico. Nel L'articolo NewNotizie.it.

