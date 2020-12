Oggi arriva la stretta sulle feste. E dal 27 vaccino-day in tutta Europa (Di venerdì 18 dicembre 2020) In mattinata vertice tra Conte e i capi delegazione di maggioranza, poi tra governo e regioni; alle 18 il consiglio dei Ministri. Zaia in Veneto dispone lo stop alla mobilità tra comuni dopo le 14. Da ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 18 dicembre 2020) In mattinata vertice tra Conte e i capi delegazione di maggioranza, poi tra governo e regioni; alle 18 il consiglio dei Ministri. Zaia in Veneto dispone lo stop alla mobilità tra comuni dopo le 14. Da ...

borghi_claudio : Spero che concordiate tutti che il giorno di oggi segna uno spartiacque e non si può concedere più alcuna agibilità… - mbiscottx : oggi arriva il cd dei ptn che regalo a mio papà - lookatclaudia : oggi mi arriva be :') - paoloangeloRF : “Oggi piogge non particolarmente intense su asse che dalla Liguria arriva alla Sardegna. Domani qualcosa in più : s… - prestigiazione : Oggi pomeriggio mi arriva un WhatsApp da un’associazione che durante i tempi “belli” mi ha passato diversi spettaco… -