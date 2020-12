Natale e Capodanno | le regole in arrivo per le feste in pandemia

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sembra passare la linea più aperturista, che consentirà a due non conviventi -ma solo parenti stretti- di fare visita a genitori o nonni, fermandosi, ad esempio, per la cena della vigilia o per il ...

“E’ chiaro che quest’anno non avremo né Natale né Capodanno, saranno giornate di sofferenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “So ...E’ arrivato l’appello dell’Organizzazione mondiale della sanità che, in vista della riunioni di famiglia per le festività di Natale e Capodanno, invita i cittadini a tenere le mascherine anche in cas ...