Milan, buone notizie per Pioli: Ibra torna ad allenarsi in gruppo, contro il Sassuolo… (Di venerdì 18 dicembre 2020) buone notizie per il Milan. Può sorridere Stefano Pioli in vista del prossimo match contro il Sassuolo. Dopo l'infortunio muscolare, Zlatan Ibrahimovic, ha svolto l'intera sessione di allenamento con il resto della squadra. Smaltito il problema che lo aveva tenuto ai box in occasione degli ultimi impegni dei rossoneri, lo svedese potrebbe tornare a disposizione del tecnico Pioli per la delicata sfida contro i neroverdi in programma domenica pomeriggio.Ma a fare tirare un sospiro di sollievo al Milan, anche le condizioni di Theo Hernandez: il terzino ha svolto regolarmente l'allenamento. Ancora lavoro personalizzato per Kjaer.

