Messa di domani 19 Dicembre 2020 | Letture | Salmo e Vangelo

Prima Lettura Gdc 13, 2-7. 24-25Dal libro dei Gudici. In quei giorni, c'era un uomo di Sorèa, della tribù dei Danìti, chiamato Manòach; sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla d'impuro. Poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno; egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me; aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: "Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio; ora non bere vino né ...

Ultime Notizie dalla rete : Messa domani Domani sera a messa le novità del Messale Romano. Per saperne di più una guida e una clip Diocesi di Lecce Al Lirico concerto di Natale con Messa di Gloria di Mascagni

Il concerto, della durata complessiva di 60 minuti, sarà replicato domenica 27 dicembre alle 18. La Messa di Gloria di Mascagni si colloca pienamente nel solco della musica sacra ottocentesca, ma con ...

Prosegue con successo la raccolta e distribuzione di beni di prima necessità alla Casa del Popolo

Anche domani 19/12/2020, come tutti i sabato pomeriggio, alla Casa del Popolo a Verciano in Via dei Paoli 22, è prevista la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità.

