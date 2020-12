Lega sfida M5s sui migranti, caos al Senato. Un questore e un assistente in infermeria (Di venerdì 18 dicembre 2020) È di nuovo bagarre nell’Aula del Senato, dove la seduta per approvare il dl migranti è stata sospesa dal presidente Casellati. Il Senatore questore De Poli e un assistente parlamentare, viene riferito da fonti parlamentari della maggioranza, sono finiti in infermeria. L’aula del Senato è ufficialmente sospesa per la sanificazione, al termine delle dichiarazioni di voto per la fiducia posta sul dl sicurezza, ma all’interno è il caos.Cori di “buffoni, buffoni, vergogna”, fischietti a tutto spiano. “Sei un fascista” grida qualcuno, “sei una testa di cazzo, non guardarmi così”, urla qualcuno altro, e di nuovo cori di “venduti, venduti”. Dai banchi della Lega e stato calato uno striscione con il logo M5s e la riproduzione del programma ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) È di nuovo bagarre nell’Aula del, dove la seduta per approvare il dlè stata sospesa dal presidente Casellati. IlreDe Poli e unparlamentare, viene riferito da fonti parlamentari della maggioranza, sono finiti in. L’aula delè ufficialmente sospesa per la sanificazione, al termine delle dichiarazioni di voto per la fiducia posta sul dl sicurezza, ma all’interno è il.Cori di “buffoni, buffoni, vergogna”, fischietti a tutto spiano. “Sei un fascista” grida qualcuno, “sei una testa di cazzo, non guardarmi così”, urla qualcuno altro, e di nuovo cori di “venduti, venduti”. Dai banchi dellae stato calato uno striscione con il logo M5s e la riproduzione del programma ...

