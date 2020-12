Le primavere arabe: 10 anni di un sogno fallito (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dieci anni fa, il 17 dicembre del 2010, un venditore ambulante di nome Muhamed Bouazizi si diede fuoco, davanti alla sede della polizia della piccola città tunisina di Sidi Bouzid, per protestare contro le continue estorsioni dei pubblici ufficiali. Quella morte atroce è considerata il passo d’avvio delle cosiddette «primavere arabe». Ovvero, della stagione di proteste popolari e rivolgimenti che sconvolsero l’intero Medio Oriente ma in particolare Tunisia, Egitto, Siria, Bahrein e Yemen. La richiesta di democrazia e giustizia sociale per un certo periodo sembrò davvero farsi strada e alcuni autocrati, dal tunisino Ben Alì all’egiziano Mubarak, dal libico Gheddafi allo yemenita Alì Abdallah Saleh, furono spazzati dall’onda del malcontento. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Diecifa, il 17 dicembre del 2010, un venditore ambulante di nome Muhamed Bouazizi si diede fuoco, davanti alla sede della polizia della piccola città tunisina di Sidi Bouzid, per protestare contro le continue estorsioni dei pubblici ufficiali. Quella morte atroce è considerata il passo d’avvio delle cosiddette «». Ovvero, della stagione di proteste popolari e rivolgimenti che sconvolsero l’intero Medio Oriente ma in particolare Tunisia, Egitto, Siria, Bahrein e Yemen. La richiesta di democrazia e giustizia sociale per un certo periodo sembrò davvero farsi strada e alcuni autocrati, dal tunisino Ben Alì all’egiziano Mubarak, dal libico Gheddafi allo yemenita Alì Abdallah Saleh, furono spazzati dall’onda del malcontento.

