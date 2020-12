Laura Fedele | chi è | età | carriera | vita privata della cantautrice

(Di venerdì 18 dicembre 2020)è una cantante jazz alla prova di The Voice Senior. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.è unae pianista italiana con una lunga e solidaalle spalle. Si è presentata a The Voice Senior nella seconda puntata con un brano storico dei Rolling Stones, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Laura Fedele la cantante jazz alla prova di The Voice Senior - #Laura #Fedele #cantante #prova #Voice - bequietdarlingg : Il progetto di Maria Laura era quello di andare contro Brosio, dicendo che era la sua amante mentre lui era al GF,… - giulio_galli : All'apparenza la sfida è tra Laura Fedele (team Bertè) e Alida Ferrarese (team Carrisi). Ho visto @LoredanaBerte de… - rizzimax : @THEVOICE_ITALY Ma dai ! Vi e' sfuggita Laura Fedele? -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Fedele

Chi è Laura Fedele, la cantante jazz alla prova di The Voice Senior: carriera e curiosità, come ha conquistato Loredana Bertè.Infine, nel team di Loredana Bertè abbiamo: Erminio Sinni, Laura Fedele, Giulio Todrani, Roberta Cappelletti, Giovanna Sorrentino e Massimo Vita. VERSO LA FINALE… Come si svolgerà la semifinale di The ...