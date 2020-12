Joule forma i manager dell' economia circolare

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Far crescere l'Italia in maniera sostenibile, fornendo strumenti, conoscenze e competenze del fare impresa nella piena consapevolezza del percorso di transizione energetica del Pianeta: è questo l'...

Leggo.it

Far crescere l'Italia in maniera sostenibile, fornendo strumenti, conoscenze e competenze del fare impresa nella piena consapevolezza del percorso di transizione energetica del Pianeta: ...Filippo, Lisa, Maurizio, Andrea e Giulia spiegano i benefici che stanno riscontrando all’interno del programma volto a far crescere i giovani imprenditori e i loro progetti ...