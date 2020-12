Il Comune di Bologna invia il capodanno per posta

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) BOLOGNA – Tradizione e innovazione: sono i due mondi che il Comune di Bologna è riuscito ad unire dando vita al ‘Capodanno del cuore’ che, a causa della pandemia che ha caratterizzato quasi tutto il 2020, non si potrà festeggiare in piazza Maggiore come di consueto. La tradizione è rappresentata da una cartolina ‘d’autore’ che il Comune invierà a tutti i cittadini per posta, da oggi fino al 31 dicembre; l’innovazione invece, si traduce nelle istruzioni scritte sulla cartolina. Alle 23.45 infatti, tutti i cittadini sono invitati a inquadrare un QrCode, che porterà direttamente ad un evento speciale in streaming per aspettare insieme l’arrivo della mezzanotte. La sorprese (senza svelare troppo) saranno alcuni corti d’autore realizzati per l’occasione della Cineteca e il Teatro comunale di Bologna.