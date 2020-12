GF Vip, Tommaso Zorzi parla di un ragazzo misterioso di nome Mohamad: ecco chi è (FOTO) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tommaso Zorzi ha svelato di avere avuto un flirt bello friccicarello con un ragazzo bollente di nome Mohamad. La settimana di fuoco è stata raccontata dal rampollo milanese a Giacomo Urtis, tra le quattro mura della Casa del Grande Fratello Vip, così come riportato dal mio amatissimo VeryInutilPeople. Tommaso Zorzi parla di un ragazzo misterioso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 dicembre 2020)ha svelato di avere avuto un flirt bello friccicarello con unbollente di. La settimana di fuoco è stata raccontata dal rampollo milanese a Giacomo Urtis, tra le quattro mura della Casa del Grande Fratello Vip, così come riportato dal mio amatissimo VeryInutilPeople.di un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

infoitcultura : GF Vip, Cristiano Malgioglio dà lezione di baci a Tommaso Zorzi - infoitcultura : GF Vip | Cristiano Malgioglio dà lezione di baci a Tommaso Zorzi - infoitcultura : GF Vip, scatta il bacio tra Malgioglio e Tommaso Zorzi: ma la verità è un’altra - bianconieleono9 : @aurs___ Io ho votato per poter fare restare in casa del grande fratello vip il nostro Tommaso Zorzi - bianconieleono9 : @veror__ @Giulia36534517 Salviamo il nostro Tommaso Zorzi per farlo rimanere in casa del grande fratello vip.. Vota… -