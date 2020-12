Formazioni ufficiali Frosinone-Salernitana, Serie B 2020/2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Frosinone-Salernitana, anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. I padroni di casa vanno a caccia dei tre punti per scavalcare i campani, mentre gli ospiti sperano di ritrovare vittoria e vetta della classifica. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di venerdì 18 dicembre. Di seguito le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali DI Frosinone-Salernitana Frosinone: Bardi; Salvi, Szyminski, Curado; Zampano, Rohden, Carraro, Maiello, Beghetto; Parzyszek, Ciano. Salernitana: Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kupisz, Lopez; Djuric, Giannetti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ledi, anticipo della tredicesima giornata del campionato di. I padroni di casa vanno a caccia dei tre punti per scavalcare i campani, mentre gli ospiti sperano di ritrovare vittoria e vetta della classifica. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di venerdì 18 dicembre. Di seguito le scelte dei due tecnici.DI: Bardi; Salvi, Szyminski, Curado; Zampano, Rohden, Carraro, Maiello, Beghetto; Parzyszek, Ciano.: Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kupisz, Lopez; Djuric, Giannetti. SportFace.

