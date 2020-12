Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci condividono una cosa: il dettaglio sfuggito (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tra la Gregoraci e Briatore è davvero finita? Sui social spunta un dettaglio che non è sfuggito, lo stesso portafortuna. Elisabetta Gregoraci (Instagram)L’esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello è stata sicuramente molto incisiva. Un percorso fatto di litigi, prove, resistenza ed anche sentimenti, come quello provato nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Ma anche gli affetti all’esterno, la mancanza del piccolo Nathan ed anche le voci riguardanti Flavio Briatore ed il suo pensiero riguardo l’esperienza dell’ex moglie. Un mix che ha fatto di Elisabetta un personaggio iconico. Alfonso Signorini le ha provate tutte per farla restare nella casa, dissuaderla dell’idea di ... Leggi su kronic (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tra laè davvero finita? Sui social spunta unche non è, lo stesso portafortuna.(Instagram)L’esperienza dial Grande Fratello è stata sicuramente molto incisiva. Un percorso fatto di litigi, prove, resistenza ed anche sentimenti, come quello provato nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Ma anche gli affetti all’esterno, la mancanza del piccolo Nathan ed anche le voci riguardantied il suo pensiero riguardo l’esperienza dell’ex moglie. Un mix che ha fatto diun personaggio iconico. Alfonso Signorini le ha provate tutte per farla restare nella casa, dissuaderla dell’idea di ...

Corriere : La Rolls Royce di Briatore blocca il traffico in centro a Milano - Corriere : La Rolls Royce di Briatore blocca il traffico in centro a Milano - LucianoLavecchi : La Rolls Royce di Flavio Briatore blocca il traffico in centro a Milano - Alfonso0070 : RT @janavel7: La Rolls Royce di Flavio Briatore blocca il traffico in centro a Milano. E' rimasta «parcheggiata» in mezzo alla strada fra l… - animaleuropeRMP : RT @Misurelli77: Ladies And Gentlemen... Il discotecaro più acculturato dell'universo,il guru dei sovranisti e dei loro Giornalisti (da rip… -