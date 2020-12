Filippo Nardi squalificato al Grande Fratello Vip: Signorini una furia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip per le frasi choc contro Maria Teresa Ruta e le donne della casa: Alfonso Signorini ha svelato tutto in diretta. Filippo Nardi, a causa delle frasi choc pronunciate contro le donne presenti nella casa del Grande Fratello Vip, e in particolar modo verso Maria Teresa Ruta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 18 dicembre 2020)è statodalVip per le frasi choc contro Maria Teresa Ruta e le donne della casa: Alfonsoha svelato tutto in diretta., a causa delle frasi choc pronunciate contro le donne presenti nella casa delVip, e in particolar modo verso Maria Teresa Ruta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

