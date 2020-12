Dimentica pentola sui fornelli e la cucina prende fuoco, poliziotti salvano anziana (Di venerdì 18 dicembre 2020) VIDEO - Incendio sul traghetto per la Sardegna, le immagini dei soccorsi 17 dicembre 2020 Camion in fiamme in A12: coda di 4 chilometri tra Rapallo e Recco 18 dicembre 2020 Poco prima delle 16.30 di ... Leggi su genovatoday (Di venerdì 18 dicembre 2020) VIDEO - Incendio sul traghetto per la Sardegna, le immagini dei soccorsi 17 dicembre 2020 Camion in fiamme in A12: coda di 4 chilometri tra Rapallo e Recco 18 dicembre 2020 Poco prima delle 16.30 di ...

genovatoday : Dimentica pentola sui fornelli e la cucina prende fuoco, poliziotti salvano anziana - quibresciait : Piazzale Arnaldo, Brescia non dimentica la strage di 44 anni fa - Una bomba confezionata in una pentola a pressione… - news_ravenna : Dimentica una pentola sul fuoco, i vigili del fuoco la ritrovano svenuta tra il fumo - Miti_Vigliero : Si dimentica la pentola sul fuoco, via Finocchiaro Aprile chiusa - GenovaQuotidian : Si dimentica la pentola sul fuoco, via Finocchiaro Aprile chiusa -

Ultime Notizie dalla rete : Dimentica pentola Dimentica pentola sui fornelli e la cucina prende fuoco, poliziotti salvano anziana GenovaToday Appartamento in fiamme a Sturla: la polizia salva un'anziana stordita dal fumo

Dimentica una pentola sui fornelli e scoppia un incendio. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Genova in via Isonzo nel quartiere di Sturla. Un'anziana di 85 anni ha lasciato il fuoco acceso e si è ...

Dimentica la pentola sul fornello, anziana in ospedale

Paura per un’anziana che vive in un appartamento di via Bargigia. La donna, 85 anni, nella serata di sabato ha dimenticato una pentola sul fuoco ed è rimasta lievemente intossicata dal fumo che si è s ...

Dimentica una pentola sui fornelli e scoppia un incendio. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Genova in via Isonzo nel quartiere di Sturla. Un'anziana di 85 anni ha lasciato il fuoco acceso e si è ...Paura per un’anziana che vive in un appartamento di via Bargigia. La donna, 85 anni, nella serata di sabato ha dimenticato una pentola sul fuoco ed è rimasta lievemente intossicata dal fumo che si è s ...