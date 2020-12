Coronavirus | raddoppiata mortalità in due mesi

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - Laper Covid in Italia è "più chenegli ultimi due(17 ottobre – 15 dicembre), passando da 14,53 per 100mila abitanti a 33,40 per 100mila abitanti". Lo registra la 33esima puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta Scuola di Economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica (Altems), un confronto sistematico dell'andamento della diffusione del Sars-CoV-2 a livello nazionale. "Il valore dell'ultimo mese supera il valore soglia individuato, ossia al valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha assunto in Italia nei 30 giorni tra il 19 marzo ed il 17 aprile 2020 (32 per 100.000 abitanti)", sottolinea il report. "Ci approssimiamo alle festività natalizie con una situazione che merita attenzione da parte di tutti, da parte delle istituzioni e dei ...

Adnkronos

