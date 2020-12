Berni | “Io all’Inter oltre le mie aspettative Spalletti fondamentale | Conte comandante vero”

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tommasotorna a parlare de suo periodoDall’inizio di questa stagione Tommasonon è più un giocatore dell’Inter. Dopo aver ricoperto il ruolo di terzo portiere, l’ex nerazzurro è tornato sui suoi anni in quel di Appiano Gentile in un’intervista concessa a Il Posticipo. Ecco le sue parole. “È stato un anno molto strano e particolare per tutti: nonostante questo per me è stato bellissimo. Per me il calcio è stato una grande passione fin da bambino. Ho cominciato a giocare quando avevo nove anni in tutt’altro ruolo. Potevo sognare di giocare qualche partita in più, ma arrivareha significato andarele mie. Ho compensato il fatto di giocare poco con il raggiungimento di un traguardo che pensavo inarrivabile. I miei sei anni a Milano ...