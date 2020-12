Bentley Flying Spur - Una versione speciale per Babbo Natale

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Laè in pieno fervore natalizio e ha deciso di realizzare, almeno virtualmente, una vettura unica dedicata a. Nasce così, con toni scherzosi ma anche una rigorosa professionalità di fondo, la Reindeer Eight. Dalla slitta all'ammiraglia. Partendo dalla base di unaV8, il reparto Mulliner ha messo in campo tutte le sue risorse per creare una ammiraglia degna del più famoso corriere al mondo, il quale ora potrà contare su 550 CV che prenderanno il posto delle solite renne e lo aiuteranno a percorrere circa 65 milioni di chilometri in una notte. I cerchi di lega da 22" sono caratterizzati dal color oro, che viene ripreso anche da alcuni dettagli esterni, e dalla renna sul cofano motore, che prende il posto della classica B alata. Sulla carrozzeria rosso scuro, inoltre, sono ...

