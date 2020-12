Associazione con finalità di terrorismo | fermata 35enne a Latina

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Una donna di nazionalità tunisina di 35 anni è statadalla polizia con l'accusa dicondianche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, è partita dalla segnalazione di un profilo Telegram attivo nella propaganda in favore dell'Isis.Le intercettazioni hanno documentato come la donna, attraverso il suo account, rivolgesse inviti a utenti di gruppi attivi nel web riconducibili all'autoproclamato stato islamico a compiere attentati, con dettagliate indicazioni sulle possibili modalità di esecuzione e istruzioni per la fabbricazione di esplosivi. Dai telefoni e dispositivi sequestrati nella sua abitizione è emersa la sua attività anche in ...