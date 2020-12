Valente | “Classifica bugiarda | abbiamo un obiettivo Il derby col Catania? Non riuscivo a camminare…”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 17 dicembre 2020) E' stato uno dei migliori in campo in occasione della sfida contro la Casertana, andata in scena domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera".Stiamo parlando di Nicola. Diversi sono stati i temi trattati dal numero 14 del Palermo, tornato a disposizione di Roberto Boscaglia dopo un periodo di stop, intervistato ai microfoni del 'Giornale di Sicilia': dalcontro il, nel corso del quale ha stretto i denti per oltre un'ora pur di non lasciare i compagni di squadra in dieci, agli obiettivi della compagine rosanero. Di seguito, le sue dichiarazioni."Intanto sono molto contento del risultato. Poi, dal punto di vista personale, io cerco solo di lavorare al meglio. È chiaro che davanti mi ritrovo gente come Floriano, Kanoute e Silipo, quindi in qualche modo bisogna sempre fare qualcosa in più. Il ...