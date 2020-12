Udine centro chiuso nei pomeriggi da venerdì a domenica in caso di assembramenti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Friuli Venezia Giulia e della necessità di tutelare la salute pubblica in primis attraverso il divieto di assembramento nelle vie del centro storico durante il fine settimana il Sindaco di Udine Pietro Fontanini ha emanato in data odierna un’ordinanza contingibile e urgente che prevede, per venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:30, la predisposizione di varchi d’accesso al centro storico, presidiati da personale dalle Forze dell’ordine, della Protezione civile o della Vigilanza privata, nei punti indicati nella planimetria in allegato. Qualora si verificassero assembramenti ovvero si verifichi, nell’area delimitata dai varchi, una concentrazione di persone tale da mettere in pericolo ... Leggi su udine20 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Friuli Venezia Giulia e della necessità di tutelare la salute pubblica in primis attraverso il divieto di assembramento nelle vie delstorico durante il fine settimana il Sindaco diPietro Fontanini ha emanato in data odierna un’ordinanza contingibile e urgente che prevede, per18, sabato 19 e20 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:30, la predisposizione di varchi d’accesso alstorico, presidiati da personale dalle Forze dell’ordine, della Protezione civile o della Vigilanza privata, nei punti indicati nella planimetria in allegato. Qualora si verificasseroovvero si verifichi, nell’area delimitata dai varchi, una concentrazione di persone tale da mettere in pericolo ...

