Truffa al Parlamento Ue, sequestro da mezzo milione per l'ex europarlamentare Lara Comi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Oltre mezzo milione di euro è stato sequestrato questa mattina, 17 dicembre, dal nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ai danni dell'ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi e altri 5 indagati per nuove ipotesi di Truffa ai danni dell'Unione europea nell'inchiesta dei pm Bonardi, Furno e Scudieri. l'ex europarlamentare era già finita ai domiciliari nel 2019 – e poi rilasciata – per corruzione, emissione di false fatture e Truffa nei confronti dell'Ue, per le quali la Procura milanese ha già chiesto il rinvio a giudizio. Le motivazioni della Gdf Nella nota diffusa dalla guardia di finanza si legge di un sequestro «preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente», emesso dalla ...

