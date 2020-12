Terremoto, ci saranno altre scosse e in diverse zone (Di giovedì 17 dicembre 2020) "È inaspettato. Storicamente non ci sono mai stati forti terremoti in Lombardia. L'ultimo così forte nella zona è stato nel 1918?, a dirlo a Fanpage.it è la direttrice della sezione Ingv di Milano Lucia Luzi commentando la scossa di Terremoto avvertita nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 dicembre, alle ore 16.59. La magnitudo avvertita a Milano paragonabile al Terremoto del 1500 "La magnitudo avvertita oggi a Milano è paragonabile a quella del Terremoto del 1500 registrato nella stessa zona mentre l'unico un po' più forte è stato sentito a Monza nel 1400", continua la direttrice. La scossa di 3.8 ha avuto come epicentro Trezzano sul Naviglio, ma è stata avvertita distintamente anche a Monza e a Varese oltre che in Piemonte. Possibili scosse anche dopo quella principale Stando a quanto riferito dalla ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 dicembre 2020) "È inaspettato. Storicamente non ci sono mai stati forti terremoti in Lombardia. L'ultimo così forte nella zona è stato nel 1918?, a dirlo a Fanpage.it è la direttrice della sezione Ingv di Milano Lucia Luzi commentando la scossa diavvertita nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 dicembre, alle ore 16.59. La magnitudo avvertita a Milano paragonabile aldel 1500 "La magnitudo avvertita oggi a Milano è paragonabile a quella deldel 1500 registrato nella stessa zona mentre l'unico un po' più forte è stato sentito a Monza nel 1400", continua la direttrice. La scossa di 3.8 ha avuto come epicentro Trezzano sul Naviglio, ma è stata avvertita distintamente anche a Monza e a Varese oltre che in Piemonte. Possibilianche dopo quella principale Stando a quanto riferito dalla ...

msgelmini : Anche quest’anno, grazie a @forza_italia e al lavoro del collega Simone Baldelli, i risparmi di Montecitorio (40 mi… - FabioFerrauti : @Ilgava1 Ma la pianura padana non era a prova di terremoto ? Saranno mica le scie kimike con l'aggiunta del 5G ? (è già arrivato a milano) - motamanet : Quando fa una scossa di #terremoto non forte (magnitudo non devastante) c'è sempre una frattura che si crea in prof… - Purvincolo1 : Certo che i milanesi dopo il terremoto di oggi saranno più tranquilli e avranno sicuramente ancora più voglia di do… - itsValuz : saranno minimo 5 anni che non sentivo un terremoto, aiuto che ansia -