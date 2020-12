Sondaggi tramvia: lunghe code in Viale Matteotti e Piazza Libertà (Di giovedì 17 dicembre 2020) Anche stamani code nel Viale, occupazione abbondante di spazio stradale in Piazza, tre vigili che osservano i veicoli che si incolonnano con i guidatori intrappolati dentro gli abitacoli. E meno male che non pioveva! Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Anche stamaninel, occupazione abbondante di spazio stradale in, tre vigili che osservano i veicoli che si incolonnano con i guidatori intrappolati dentro gli abitacoli. E meno male che non pioveva!

Da oggi 14 dicembre i lavori per i sondaggi della nuova tramvia in Piazza Libertà hanno cominciato a causare code e disagi al traffico. Imbarcatomi in via Boccaccio sull’autobus della linea ...

