Salvini, quello che annunciava i blitz prima dei blitz, se la prende con Conte anche per i pescatori liberati (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'insostenibile leggerezza della comunicazione di Matteo Salvini. Oggi se la prende con Conte (Di Maio e Casalino) per aver annunciato la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo trattenuti da 108 giorni in Libia, dicendo in Senato che l'annuncio fosse arrivato prima dell'ufficialità della notizia. In realtà non è andata così visto che uno dei pescatori aveva già inviato un messaggio vocale alla moglie per dare la bella notizia. Insomma, un buco nell'acqua – l'ennesimo – nella comunicazione del leghista. Che poi è lo stesso che nel dicembre del 2018, quando era a capo del Viminale, annunciò un'operazione contro la mafia nigeriana sui social, prima che fosse portata a termine e mettendone in pericolo l'esito.

