Resident Evil: il creatore Shinji Mikami potrebbe tornare a dirigere videogiochi solo se avrà il completo controllo del progetto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Shinji Mikami, famoso director di giochi horror e uomo dietro il primo e il quarto gioco di Resident Evil, ha detto che potrebbe dirigere di nuovo giochi, se potesse immaginare completamente il progetto. Discutendo i suoi 30 anni di carriera con Variety, Mikami ha commentato quello che avrebbe dovuto essere il suo ultimo sforzo come director, The Evil Within del 2014 con il suo studio Tango Gameworks. Il progetto è iniziato con il nome in codice "Noah" prima di arrivare al titolo survival horror che Mikami non si aspettava che diventasse. Se fosse riuscito a rifarlo, con il concetto dell'originale "Noah" e la sua visione intatta, Mikami ha detto che avrebbe diretto di nuovo giochi. "Il ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020), famoso director di giochi horror e uomo dietro il primo e il quarto gioco di, ha detto chedi nuovo giochi, se potesse immaginare completamente il. Discutendo i suoi 30 anni di carriera con Variety,ha commentato quello che avrebbe dovuto essere il suo ultimo sforzo come director, TheWithin del 2014 con il suo studio Tango Gameworks. Ilè iniziato con il nome in codice "Noah" prima di arrivare al titolo survival horror chenon si aspettava che diventasse. Se fosse riuscito a rifarlo, con il concetto dell'originale "Noah" e la sua visione intatta,ha detto che avrebbe diretto di nuovo giochi. "Il ...

Eurogamer_it : Il creatore di #ResidentEvil tornerebbe a dirigere videogiochi, ma a una sola condizione. - GamingTalker : Resident Evil 4: Shinji Mikami non era fiducioso sul futuro di PlayStation e Xbox, perciò fece un accordo con Ninte… - NicolaRoumelio1 : Milla Jovovich, dopo la saga di 'Resident Evil', alle prese, in 'Monster Hunter', con Artemis persona… - temahuema : Resident evil 4, Mafia 2, Dishonored, GTA V, Max Payne 3 - retrolukas79 : RT @Eurogamer_it: #ResidentEvil4 esclusiva Nintendo? Mikami pensava che PlayStation e Xbox non avessero futuro. -