Processo "Aemilia", confermata la condanna a due anni per Iaquinta (Di giovedì 17 dicembre 2020) confermata in appello la condanna di due anni con la sospensione condizionale per Vincenzo Iaquinta, uno fra i 118 imputati del Processo "Aemilia". Il caso che riguarda la famiglia Iaquinta rientra all'interno del più grande Processo mai celebrato sulle infiltrazioni di 'ndrangheta al Nord. I reati imputati all'ex attaccante della nazionale sono reati di armi, ma è stata confermata l'estraneità rispetto al reato di associazione mafiosa. Per il padre, invece, la pena è stata abbassata dai tredici anni della condanna in primo grado a sei anni. SportFace.

