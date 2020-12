Pierpaolo Pretelli: “Dopo Ariadna Romero non mi innamoro più” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli ha vissuto un momento di sconforto pensando al suo ex amore Ariadna, nella casa del Grande Fratello Vip. La prima ad accorgersi del malessere dell’ex velino chiuso nella sauna è stata Giulia Salemi, ma Pierpaolo ha preferito confidarsi con Andrea Zelletta e Cristiano Malgioglio. Il paroliere, come sempre senza mezze misure, gli chiede se sta ancora pensando a Elisabetta Gregoraci, ma il ragazzo nega dicendo di di essere triste per ave pensato al suo rapporto con le donne nell’ultimo periodo: “Sono due anni e mezzo che ho un blocco, ho qualcosa da risolvere”. Il ragazzo ripercorre le tappe del suo rapporto con Ely, che comunque non è decollato: “Ho provato cose che si provano all’inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020)ha vissuto un momento di sconforto pensando al suo ex amore, nella casa del Grande Fratello Vip. La prima ad accorgersi del malessere dell’ex velino chiuso nella sauna è stata Giulia Salemi, maha preferito confidarsi con Andrea Zelletta e Cristiano Malgioglio. Il paroliere, come sempre senza mezze misure, gli chiede se sta ancora pensando a Elisabetta Gregoraci, ma il ragazzo nega dicendo di di essere triste per ave pensato al suo rapporto con le donne nell’ultimo periodo: “Sono due anni e mezzo che ho un blocco, ho qualcosa da risolvere”. Il ragazzo ripercorre le tappe del suo rapporto con Ely, che comunque non è decollato: “Ho provato cose che si provano all’inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare ...

