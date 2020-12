Non uccidete l’Abruzzo! (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lettera del Coordinamento Abruzzo di Italexit con Paragone al governatore Marsilio Egregio Governatore Marsilio, Vorremmo rimarcare ulteriormente, le ripercussioni delle ultime vicende riferite alla sentenza n°241/2020 del TAR Abruzzo. Questa sentenza, stando alle norme del DPCM consentirà all’Abruzzo di tornare in zona gialla con tutte le conseguenze negative il 27/12/2020. Tale situazione si è determinata, al di la delle polemiche sulle competenze o meno dell’ordinanza regionale, a causa del metodo di valutazione che stabilisce l’appartenenza di una Regione ad una zona, da parte del ministero della salute. Non si capisce il perché i dati presi in considerazione dal ministero debbano essere riferiti alla settimana precedente all’attribuzione della zona e non invece a quelli della settimana corrente. Nello specifico il decreto del ministro Speranza del 13 Dicembre, ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lettera del Coordinamento Abruzzo di Italexit con Paragone al governatore Marsilio Egregio Governatore Marsilio, Vorremmo rimarcare ulteriormente, le ripercussioni delle ultime vicende riferite alla sentenza n°241/2020 del TAR Abruzzo. Questa sentenza, stando alle norme del DPCM consentirà all’Abruzzo di tornare in zona gialla con tutte le conseguenze negative il 27/12/2020. Tale situazione si è determinata, al di la delle polemiche sulle competenze o meno dell’ordinanza regionale, a causa del metodo di valutazione che stabilisce l’appartenenza di una Regione ad una zona, da parte del ministero della salute. Non si capisce il perché i dati presi in considerazione dal ministero debbano essere riferiti alla settimana precedente all’attribuzione della zona e non invece a quelli della settimana corrente. Nello specifico il decreto del ministro Speranza del 13 Dicembre, ...

