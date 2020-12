Morgan furioso per Sanremo 2021: «Se escludono me e prendono Bugo, è una cosa gravissima» (Di giovedì 17 dicembre 2020) A poco meno di un anno da quella scena che passò alla storia del Festival di Sanremo 2020, si apre un altro capitolo della saga Morgan-Bugo: entrambi sono infatti in corsa per la prossima kermesse del 2021, ma Morgan, che teme di essere escluso, non digerirebbe un’eventuale esclusione a vantaggio dell’ex partner, ora rivale. «Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita», ha detto all’agenzia Adnkronos. «Va bene non essere meritocratici ma offendere così gravemente una persona come me, meritevole e disponibile sarebbe una cosa gravissima sia da un punto di vista umano che professionale», ha detto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 17 dicembre 2020) A poco meno di un anno da quella scena che passò alla storia del Festival di2020, si apre un altro capitolo della saga: entrambi sono infatti in corsa per la prossima kermesse del, ma, che teme di essere escluso, non digerirebbe un’eventuale esclusione a vantaggio dell’ex partner, ora rivale. «Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha presosarebbe lapiù disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita», ha detto all’agenzia Adnkronos. «Va bene non essere meritocratici ma offendere così gravemente una persona come me, meritevole e disponibile sarebbe unasia da un punto di vista umano che professionale», ha detto ...

