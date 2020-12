Meringa natalizia a forma di ghirlanda | pronte in soli 2 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Laè un dolcetto sfizioso e ricco di dolcezza che renderà unico il vostro Natale! Leggera e croccantissima, laè parte integrante della cucina tradizionale italiana, ma è amata anche da altri numerosi Paesi!tamente sono bianche, ma in questo articolo vedremo come realizzarle in perfetto stile natalizio e adi. Niente panico, non c’è niente di più semplice e veloce! Infatti, questo dolcetto sarà pronto in2 minuti ed è davvero facile da preparare. Potete unire laad una pallina di gelato o gustarla da solo, così da concentrarvi sulla sua speciale friabilità! Per realizzare questa ricetta, avrete bisogno di un microonde e ditre ingredienti, vediamo insieme quali. ...