Libia: “Grande soddisfazione per la liberazione dei pescatori di Mazara” afferma Mattarella (Di giovedì 17 dicembre 2020) Perché sia stato risolto soltanto ora (comunque meno male), è un mistero evidentemente conosciuto soltanto a livello diplomatico e militare, ad ogni modo non può che rallegrarci tutti sapere che i 18 marittimi di Mazara sequestrati – in acque internazionali – dai militari libici, potranno passare il Natale in famiglia. Come è noto, accampando accuse assurde – come la detenzione di droga! – i libici pretendevano di scambiare i nostri pescatori con tre manigoldi scafisti, meritatamente messi a svernare nelle nostre patrie galere. Di qui un ‘tira e molla’ durato mesi e, probabilmente (conoscendo l’avidità dei militari nordafricani), risoltosi dietro un profumato riscatto. Ora, come detto, non sappiamo se tale operazione sia da annoverare come qualcosa di ‘eroico’ ma, visto (nei tempi) l’insperato lieto fine, ci associamo alle parole del Presidente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Perché sia stato risolto soltanto ora (comunque meno male), è un mistero evidentemente conosciuto soltanto a livello diplomatico e militare, ad ogni modo non può che rallegrarci tutti sapere che i 18 marittimi disequestrati – in acque internazionali – dai militari libici, potranno passare il Natale in famiglia. Come è noto, accampando accuse assurde – come la detenzione di droga! – i libici pretendevano di scambiare i nostricon tre manigoldi scafisti, meritatamente messi a svernare nelle nostre patrie galere. Di qui un ‘tira e molla’ durato mesi e, probabilmente (conoscendo l’avidità dei militari nordafricani), risoltosi dietro un profumato riscatto. Ora, come detto, non sappiamo se tale operazione sia da annoverare come qualcosa di ‘eroico’ ma, visto (nei tempi) l’insperato lieto fine, ci associamo alle parole del Presidente ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha appreso con grande soddisfazione dal Presidente Conte la notizia della liberazione dei… - Adnkronos : #Libia, #Mattarella: 'Grande soddisfazione per liberazione pescatori #Mazara' - Emagorno : Siamo in attesa della conferma di una notizia bellissima per tutti noi: la liberazione dei pescatori italiani in… - scetata1 : RT @BenedettaFrucci: I Governi Berlusconi e Renzi liberarono i pescatori sequestrati senza clamore e in pochi giorni. Conte ci ha messo 108… - AntonellaStara3 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha appreso con grande soddisfazione dal Presidente Conte la notizia della liberazione dei nostri #… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Grande Il Grande gioco che i libici non possono governare La Repubblica Liberazione pescatori mazaresi, pescherecci in partenza verso Mazara, l’arrivo tra 36/48 ore

"I due pescherecci hanno acceso i motori per prendere il largo e lasciare la Libia e raggiungere in 36/48 ore Mazara del Vallo dopo 108 giorni di blocco'. Lo afferma l'armatore della Medinea, Marco Ma ...

Finalmente liberi i pescatori detenuti in Libia da 108 giorni

Sono finalmente liberi i 18 pescatori di Mazara del Vallo (Trapani), trattenuti in Libia da ben 108 giorni. L'operazione è stata resa possibile ...

"I due pescherecci hanno acceso i motori per prendere il largo e lasciare la Libia e raggiungere in 36/48 ore Mazara del Vallo dopo 108 giorni di blocco'. Lo afferma l'armatore della Medinea, Marco Ma ...Sono finalmente liberi i 18 pescatori di Mazara del Vallo (Trapani), trattenuti in Libia da ben 108 giorni. L'operazione è stata resa possibile ...