Lara Comi | sequestrati 525mila euro Truffa a Ue uso spregiudicato del suo incarico

(Di giovedì 17 dicembre 2020) dalla Guardia di Finanza di Milano per truffa all'Ue: l'ex parlamentare di Forza Italia ha fatto "uso del suo" per l'accusa

La magistratura milanese ha disposto il sequestro di 525mila euro all'ex europarlamentare Lara Comi, accusata di truffa aggravata ai danni dell'Ue.L'accusa della Procura di Milano: finanziamenti del Parlamento Ue per un’attività di assistenza politica in parte non realizzata ...