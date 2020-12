Intervista con I Desideri, a Sanremo Giovani con Lo Stesso Cielo: “Vogliamo aprire occhi e menti contro il cyber bullismo” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo Stesso Cielo è il nuovo singolo de I Desideri, il duo campano composto dai fratelli Salvatore e Giuliano. Il brano porta la firma di Tony Maiello, Salvatore e Giuliano Desideri e tratta un tema molto importante, una piaga della società odierna: il cyber bullismo. Salvatore e Giuliano Desideri, I Desideri, non sono nuovi ai grandi palchi. Hanno coinvolto con le loro sonorità urban pop, rap e dance migliaia di teenagers non solo campani. A decretare il loro successo, l’ormai famosissimo brano Made In Napoli (feat. Clementino) il cui video ufficiale conta oltre 27.000.000 di visualizzazioni. Il brano è stato scelto come colonna sonora del film di Luca Miniero La Scuola Più Bella Del Mondo con Christian De Sica, Rocco Papaleo, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Loè il nuovo singolo de I, il duo campano composto dai fratelli Salvatore e Giuliano. Il brano porta la firma di Tony Maiello, Salvatore e Giulianoe tratta un tema molto importante, una piaga della società odierna: il. Salvatore e Giuliano, I, non sono nuovi ai grandi palchi. Hanno coinvolto con le loro sonorità urban pop, rap e dance migliaia di teenagers non solo campani. A decretare il loro successo, l’ormai famosissimo brano Made In Napoli (feat. Cleno) il cui video ufficiale conta oltre 27.000.000 di visualizzazioni. Il brano è stato scelto come colonna sonora del film di Luca Miniero La Scuola Più Bella Del Mondo con Christian De Sica, Rocco Papaleo, ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra… - zaiapresidente : ?? Con la zona rossa, servono adeguati ristori, come avviene in Germania. Non si può essere eroi col portafogli degl… - RadioRadicale : 1,7 miliardi dei bandi #Covid vinti da imprese straniere. Più del 90% per #mascherine. Il 91,7% dei fondi a impre… - jessss_91 : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra inter… - ballerinaclass : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE ?? Con la complicità di Blind abbiamo fatto uno scherzo a @MarroneEmma ?? non perdetevi la nostra inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista con Dopo il GF Vip Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore, l'intervista a Chi: "La prova più dura..." Il Tempo Saba e il nostro tempo: le immagini e le voci della poesia per Trieste

Il docuvideo venerdì 18 dicembre su Pordenonelegge e sul nostro sito. Con Villalta, Grisancich, Pusterla, Tolusso e i nuovi autori ...

Gf Vip: la Gregoraci racconta l'incontro con Briatore a "Chi"

Nell’ultimo numero in edicola del popolare magazine, con intervista e servizio fotografico annesso, vengono dunque riportati nel dettaglio tutti gli ultimi risvolti riguardanti la popolare coppia di ...

Il docuvideo venerdì 18 dicembre su Pordenonelegge e sul nostro sito. Con Villalta, Grisancich, Pusterla, Tolusso e i nuovi autori ...Nell’ultimo numero in edicola del popolare magazine, con intervista e servizio fotografico annesso, vengono dunque riportati nel dettaglio tutti gli ultimi risvolti riguardanti la popolare coppia di ...