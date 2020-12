Infortunio Dries Mertens, il comunicato del Napoli sui tempi di recupero (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ arrivata l’ufficializzazione dei dettagli dell’Infortunio di Driese Mertens: per la punta belga si tratta di un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Il club partenopeo ha diramato in tal senso un comunicato ufficiale, che vi proponiamo di seguito. “Dries Mertens sostituito ieri durante Inter-Napoli si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane. Mertens ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio”.? ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 dicembre 2020) E’ arrivata l’ufficializzazione dei dettagli dell’di: per la punta belga si tratta di un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Il club partenopeo ha diramato in tal senso unufficiale, che vi proponiamo di seguito. “sostituito ieri durante Inter-si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 settimane.ha già iniziato la riabilitazione che proseguirà in Belgio durante il periodo natalizio”.? ...

