Il contenitore per pc ispirato all’Amiga 3000 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Impegnato per oltre un decennio tra la fine degli Anni Ottanta e i Novanta del secolo scorso nella progettazione di hardware e software Amiga, Stephen Jones non ha mai girato le spalle al suo primo amore: la famiglia di personal computer lanciata nel 1985. Pur sviluppando software e applicazioni per la realtà virtuale per altre compagnie, Jones ha continuato nel tempo a covare pensieri e progetti su Amiga, iniziando qualche anno fa a realizzare contenitori ispirati ai modelli più popolari dei pc targati Commodore. L’ultimo è il CheckMate A1500 Mini, erede del modello A1500 Plus, con il quale condivide una serie di parti intercambiabili. ispirato all’Amiga 3000 e disponibile in bianco e in nero (con tastiera opzionale in tinta), è il più piccolo tra quelli finora sviluppati dal team guidato da Jones e consente di costruire computer ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) Impegnato per oltre un decennio tra la fine degli Anni Ottanta e i Novanta del secolo scorso nella progettazione di hardware e software Amiga, Stephen Jones non ha mai girato le spalle al suo primo amore: la famiglia di personal computer lanciata nel 1985. Pur sviluppando software e applicazioni per la realtà virtuale per altre compagnie, Jones ha continuato nel tempo a covare pensieri e progetti su Amiga, iniziando qualche anno fa a realizzare contenitori ispirati ai modelli più popolari dei pc targati Commodore. L’ultimo è il CheckMate A1500 Mini, erede del modello A1500 Plus, con il quale condivide una serie di parti intercambiabili.e disponibile in bianco e in nero (con tastiera opzionale in tinta), è il più piccolo tra quelli finora sviluppati dal team guidato da Jones e consente di costruire computer ...

susanna_le : @zanzera169 @diarioromano Non serve per guardare dentro, ma eventualmente per direzionare il cannone ad acqua. O co… - michele_pinassi : #tryAtHome - ho appena usato la gabbia interna della centrifuga per asciugare l'insalata come contenitore per i… - angieromeo14 : @LaTiger1 Disinfetta il contenitore, apri, poi di nuovo lavati le mani, estraili dal contenitore e tienili all'aria per qualche ora. - Rosykira : Da' un'occhiata a 'Aigostar Kenny - Friggitrice ad Olio in Acciaio Inox 3 Litri con Timer e Controllo Della Tempera… - LBelloisi : @chilhavistorai3 Che tristezza questi minuti sprecati..... Siete un programma serio no un contenitore per deficienti!!! -

Ultime Notizie dalla rete : contenitore per Arriva il contenitore per la carta e il cartone: lo distribuisce Gelsia Prima Monza Il contenitore per pc ispirato all'Amiga 3000

... software e applicazioni per la realtà virtuale per altre compagnie, Jones ha continuato nel tempo a covare pensieri e progetti su Amiga, iniziando qualche anno fa a realizzare contenitori ispirati ...

Sulla "Netflix della cultura", per ora, molto rumore per nulla

Ci si anima per la presentazione di un contenitore dal nome altisonante, ma vuoto. Non era meglio strutturare CulturaItaliaOnline ...

... software e applicazioni per la realtà virtuale per altre compagnie, Jones ha continuato nel tempo a covare pensieri e progetti su Amiga, iniziando qualche anno fa a realizzare contenitori ispirati ...Ci si anima per la presentazione di un contenitore dal nome altisonante, ma vuoto. Non era meglio strutturare CulturaItaliaOnline ...