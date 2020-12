Grande Fratello Vip, Filippo Nardi e l’ex fidanzata Veronica Graf: «Aspettavo un figlio, mi ha spinta ad abortire» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Veronica Graf parla della sua relazione con Filippo Nardi, concorrente del Grande Fratello Vip. Veronica Graf e Filippo Nardi hanno avuto storia e lei l’accusa: “Aspettavo un figlio, lui mi ha spinta ad abortire”. Il ricordo di Veronica Graf, anche lei ex gieffina della tredicesima edizione, è doloroso: “Era il 2001 – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” – e lo vedevo come l’uomo dei miei sogni, ma purtroppo alla fine non si è rivelato tale. A un certo punto il destino ci ha fatto incontrare, è nata una storia e sono rimasta incinta. Ricordo che quando glielo dissi lui rispose con freddezza. E mi gelò: “Non ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 17 dicembre 2020)parla della sua relazione con, concorrente delVip.hanno avuto storia e lei l’accusa: “un, lui mi haad”. Il ricordo di, anche lei ex gieffina della tredicesima edizione, è doloroso: “Era il 2001 – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” – e lo vedevo come l’uomo dei miei sogni, ma purtroppo alla fine non si è rivelato tale. A un certo punto il destino ci ha fatto incontrare, è nata una storia e sono rimasta incinta. Ricordo che quando glielo dissi lui rispose con freddezza. E mi gelò: “Non ...

