Giulia De Lellis: la bocca è deformata, il risveglio dell'influencer è un trauma (Di giovedì 17 dicembre 2020) risveglio traumatico per l'influencer Giulia De Lellis che, aperti gli occhi al nuovo giorno, avrebbe scoperto di avere la bocca deformata e dolorante: ecco cosa è successo. bocca deformata e dolorante per Giulia De Lellis che, appena sveglia, è rimasta traumatizzata per quello che ha visto davanti allo specchio: l'influencer su Instagram ha chiesto aiuto ai suoi follower e avrebbe contattato numerosi medici in giro per l'Italia. Risultato: per il momento una cura a base di cortisone. Cosa è successo? Un'influencer spaventata per il suo stato di salute contagia anche i suoi follower: questo è capitato ai fan di Giulia De ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020)tico per l'Deche, aperti gli occhi al nuovo giorno, avrebbe scoperto di avere lae dolorante: ecco cosa è successo.e dolorante perDeche, appena sveglia, è rimastatizzata per quello che ha visto davanti allo specchio: l'su Instagram ha chiesto aiuto ai suoi follower e avrebbe contattato numerosi medici in giro per l'Italia. Risultato: per il momento una cura a base di cortisone. Cosa è successo? Un'spaventata per il suo stato di salute contagia anche i suoi follower: questo è capitato ai fan diDe ...

